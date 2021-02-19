客運業者因排班與人力不足，駕駛超時工作問題難解，新北市勞工局今公布今年首波違法雇主名單，共有331家業者違法；其中指南客運、淡水客運再次因勞工超時問題上榜，分別被開罰75萬及55萬元，指南客運甚至有勞工單月加班101小時，已是近年第7次違法，累計開罰310萬元。

勞工局今公布今年第1波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法、勞工退休金條例的雇主名單，共有131家業者；勞基法違規情形以「未依法給付加班費最為嚴重」，共98家；其次為「未逐日記載出、退勤時間」有52家，再來有48家業者使勞工超時工作。

違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，共有78家；另有1家因拒絕勞工育嬰留職停薪請求違反性工法而遭開罰。違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。

勞檢處專委張享琦表示，指南客運、淡水客運均有勞工超時問題，指南客運甚至有使勞工單月加班達101小時，淡水客運則有使勞工單月加班達95小時，兩家公司因為已是第7次及第6次違反同一規定，各遭重罰75萬及55萬元。

張享琦說明，客運超時問題難解，一來因長途客運時程長，司機南北返一趟很難不超過8小時，加上客運司機工作性質較計程車司機、貨車司機來得嚴謹，駕駛過程不能隨意上下車如廁、休息，人力普遍不足，全台多數客運業者長期因超時問題挨罰；統聯客運承諾會以排班制分散人力，但仍在研議中。

此外，西北保全因有延遲給付勞工工資、未計給勞工加班費、未保存勞工出勤紀錄、使勞工超時工作、未給予勞工例假、國定假日及特別休假等多項違規情事，甚至有使勞工單日工時高達22小時及連續出勤達24日，亦重罰59萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，違規事業單位如為上市、上櫃公司者，將加重裁罰金額20％。以違規事業單位僱用勞工人數101人以上為例，如經檢查發現未依法計給勞工加班費，第1次違規的罰鍰金額，原則上將自4萬元起算。呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

(中時 )