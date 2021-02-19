台灣大哥大19日宣布，即日起持有iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus等8款手機的消費者，不限台灣大哥大用戶，在2月28日前上網預約登記更換電池，即可享有限時下殺990元的優惠價。

台灣大強調，非本次活動指定的iPhone機種，換修電池也同享8折優惠。

此項換修優惠活動採取預約制，消費者需先上網預約取得活動資格，待簡訊通知後到門市送件換修，活動及預約資訊可參考台灣大哥大臉書粉絲專頁。若非本次活動指定iPhone機種換修電池則無須預約，在活動期間內直接將設備送至全台myfone門市即可。

台灣大強調，這次活動預約名額限制1萬1,000件, 預約額滿即關閉預約。且這次優惠活動不適用電池膨脹或影響電池更壞損壞等狀況，若送修的設備不符合換修優惠條件，維修中心屆時會再電話聯絡通知。

除此，換修電池前務必關閉【尋找我的iPhone】，並解鎖所有密碼，並於送修前務必自行完成備份作業。

(工商 )