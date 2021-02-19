碩禾(3691)由早期的太陽能電池用導電漿及太陽能電池解決方案業者，近年積極透過轉投資來拓增產品領域。碩禾目前的轉投資包括：禾迅、芯和能源、創奕能源、榮炭和碩鑽等。主要布局在和電動車電池相關的3支腳包括：正極材料的芯和、負極材料的榮炭，生產電池的創奕，凸顯碩禾搶攻電動車商機。碩禾去年前三季母公司業主淨利為1.4億元，毛利率13.18%，EPS為2.24元。

以榮炭而言，碩禾目前持股榮炭980萬股，持股8.15%，擁有一席董事，由總經理黃文瑞出任，鴻海則是透過廣宇(2328)持有約2019萬股，持股比16.78%，為榮炭第一大股東，碩禾也藉由榮炭，與鴻海牽上線，未來可望供應電動車核心電池產品。

榮炭成立於2009年資本額12.03億元新台幣，是一家專業研發與生產鋰電池負極材料之製造廠商。公司營運總部及研發中心設立在台灣汐止區台灣科學園區，負極材料生產工廠及品檢中心設立於大陸廣東省江門市崖門鎮登高石工業區，與江西省宜春市上高縣工業園五里嶺功能區，於2011年2月通過ISO9001-2008認證、2019年取得ISO 14001環境管理體系認證、OHSAS 18001職業健康安全管理體系認證及IATF 16949:2016汽車鋰電池用石墨的認證。

除了鋰電池負極材料負極材料外，正極材料更是四大材料之一，碩禾旗下芯和能源提供鋰鐵電池的正極材料磷酸鋰鐵，目前月產能約120-150噸，去年第三季已通過中國知名動力電池大廠的認證，第四季開始小量出貨。

碩禾為強化電池材料的出海口，轉投資創奕能源(Tron-e)，持股12.86%，打造一條龍製造生產模式，創奕從事電動巴士電池生產與組裝，Tron-e成立於2011年，提供高比能綠色產品，環保且具有出色的安全性能，專注於正極材料的創新研究，RESS(可充電儲能系統)和E-Bus的電池系統。2018年創奕已成為台灣電動公車的最大供應商，市占率高達5成以上，近期也進軍印尼市場，供應當地電動巴士。細分創奕產品包括：儲能系統、7米自駕巴士、4米自駕迷你巴士、電動行李牽引車、12米電動巴士、9米電動巴士、電動巴士底盤動力電池、磷酸鋰鐵電池組等。

(時報資訊)