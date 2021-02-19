家扶志工從初一到初五也不敢怠慢，所有志工接連跑了彰化市南瑤宮、鹿港三山國王廟、竹塘慈航宮、鹿港葉宣哲診所，甚至跨縣市跑到南投伊達邵、紫南宮等地義賣。(彰化家扶中心提供／吳建輝彰化傳真)

彰化家扶中心主任王震光表示，感謝相當多店家，一直打電話進來，除了表明願意提供店面供義賣，還有店家幫忙找認識的店家，一起加入幫忙義賣。(彰化家扶中心提供／吳建輝彰化傳真)

彰化家扶中心主任王震光表示，非常感謝所有愛心店家對彰化家扶的關心。(彰化家扶中心提供／吳建輝彰化傳真)

以往彰化縣家扶中心從春節到元宵節前夕，都會到各個燈節活動舉辦燈籠義賣，去年以「花在彰化」活動來講，就義賣超過50萬元燈籠，今年取消可以說是損失慘重，但愛心無遠弗屆，彰化有將近40熱心店家，主動打電話表示，願意提供店面協助義賣，甚至還有跨向縣市單位，也表示願意提供，彰化家扶中心主任王震光表示，非常感謝所有愛心店家對彰化家扶的關心。

今年因疫情關係，讓原本就困難的募款，更是雪上加霜，家扶志工從初一到初五也不敢怠慢，所有志工接連跑了彰化市南瑤宮、鹿港三山國王廟、竹塘慈航宮、鹿港葉宣哲診所，甚至跨縣市跑到南投伊達邵、紫南宮等地義賣，連續5天義賣約40萬元，還不及過往花在彰化活動。

彰化家扶中心主任王震光表示，感謝相當多店家，一直打電話進來，除了表明願意提供店面供義賣，還有店家幫忙找認識的店家，一起加入幫忙義賣，聽到志工人手不足，還說把攤位放著，他們來賣，所有的舉動都讓他們感到相當暖心。

王震光說，所有同仁以及志工，放棄春節假期，帶著自己的孩子，到各地擺攤，真的相當感謝，從今天開始，一直到元宵節當天，都可以在彰化各地看到志工的蹤影，也歡迎所有鄉親，可以到家扶中心臉書，找尋離自己最近的位置，用行動來支持我們。

(中時 )