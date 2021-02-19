民進黨立委點名數位身分證、勞保年金改革、菸害防制法、組改等議題行政、立法欠溝通，政策「看報才知」。行政院已拍板，將在下周一、二補辦年前未進行的2場立委餐敘，包括組改等重大議都可與蘇揆面對面溝通。

行政院昨說明新會期優先法案，其中組改第一順位就包括成立數位發展部，第二順位則包括環資部整併，相關議題都遭立委點名有欠溝通，其他還有勞保年金改革、菸害防制法的修正，也有行政、立法意見分歧問題。

此外，數位身分證一波多折，上會期喊停，民進黨立委多次提醒有資安疑慮，但相關意見僅能在群組反映。據了解，政院十分重視立委意見，未來也將視議題，不定期與民進黨立委展開溝通，知情人士說，政院與立院的溝通並沒有障礙。

知情人士農曆年前表示，在立委反映溝通不足後，蘇揆已決定要補辦與立委的2場餐敘，時間已確定，下周一將與交通委員會立委餐敘、下周二將與衛環委員會的立委餐敘，立委所提的相關議題、以及其他重大議題，都可與蘇揆面對面交換意見。

(中時 )