美國體操隊歷經猥褻選手的隊醫納薩(Larry Nassar)事件後聲名狼藉，金牌女將拜爾斯(Simone Biles)批評，如果她以後有女兒，會阻止女兒加入美國體操隊。納薩當年藉著醫療之名猥褻許多體操選手(主要是女選手)，他的刑期加總起來(包含持有兒童色情影音的聯邦重罪)高達300年，即使下輩子從出生開始坐牢也坐不完。

Simone Biles could be the first woman to attempt a Yurchenko double pike in competition, say her coaches. Only men have landed it. “It's very, very challenging… people can get hurt… it's a very dangerous vault,” says Biles’ coach, Laurent Landi. https://t.co/ovlrulJYIO pic.twitter.com/qQTxKeUuNk — 60 Minutes (@60Minutes) February 15, 2021

拜爾斯痛恨納薩，但她很清楚問題出在整個體操隊的敗壞，教練和防護員告訴他們納薩是好人，必須相信納薩，在受害者眼裡，這些人都是幫凶。拜爾斯在《60分鐘》節目上說：「我無法感到自在，因為他們(體操隊)沒有為自己的所作所為負起責任，他們沒有保證以後不再發生這種事。」

納薩做為首惡而吸引了幾乎所有批評，但拜爾斯把砲口對準美國體操隊：「我們摘下獎牌，盡了選手本分，你們有嗎？你們糟蹋了這麼多選手，大部分受害者是未成年的，你們不覺得這很嚴重嗎？」美國體操隊去年被迫以2.15億美元(約台幣60億)跟受害選手和解。

此外體操的一些評分變動也讓拜爾斯不滿，她的幾招獨門絕技被IGF(國際體操協會)下調難度計分。例如從平衡木上的雙重後翻轉體落地(720度)，難度居然只有H(0.8分)，其實這也沒別人做得到，受害的等於只有拜爾斯。官方的理由居然是「保護選手不要跌斷脖子」「不鼓勵危險動作」，拜爾斯推文怒斥「屁話連篇」，也難怪她不太想繼續比了。

(中時新聞網)