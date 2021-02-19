蔡英文總統指示海巡艦艇舷側塗裝新增「TAIWAN」字樣，藍委吳斯懷昨在臉書發文稱蔡政府若再改塗裝為「CHINA」一定舉雙手贊成，事後刪文改為「將R.O.C塗裝放大」，引發熱議。吳斯懷今天表示，他的重點是從海巡署艦艇塗裝一事，顯示蔡政府決策體制紊亂，另中華民國比中共早成立，一開始就使用「CHINA」，為何讓中共用我們不敢用？

吳斯懷說，他質疑的是，從海巡署艦艇更改塗裝，看到政府決策程序混亂，身為三級機關的海巡署，欲變更艦艇塗裝這麼小的事，卻要由總統說明或請示總統才能做，試問未來軍艦、戰車改塗裝是否要比照辦理？如此一來，政府的分層授權在哪裡？

吳斯懷表示，中華民國現在還是我們的國號，並沒改成台灣，他舉華航仍是CHINA AIRLINE、護照過去也是CHINA，最重要的是國格不能降低；中華民國的英文代字CHINA是1911年國家成立時全世界通用的，中共1949年才開始使用，請問為什麼只能讓中共用，我們自己不能用呢？為什麼不敢用呢？

至於為何一度刪文？吳斯懷解釋，「刪文重發的理由非常簡單，將塗裝改成CHINA，不如把ROC放大，讓老共知道我們才是代表中國的政府，原因非常單純，請社會大眾和媒體不要著重在小枝節上，他主要的目的是決策程序的混亂，把台灣意識強加在這些小動作、改護照、塗裝等毫無意義。

(中時 )