台南仁德二空新村B區都市更新案今天舉行招商簽約儀式，預計明年動工，114年完工，117年全區完成開發，市府將取得約170戶社會住宅，市長黃偉哲表示，二空新村A區跟B區加起來共有240戶社會住宅，得標廠商理銘開發將協助提供區內的公園、停車場等公共設施用地開闢經費，公私協力活化土地。

黃偉哲表示，社會宅不僅是中央政策，也是配合城市發展需要的，希望社會宅觀念不僅在北部可以，在南部也很可以。雖然台南目前房地產價格一直上漲，但還是六都最低，隨著城市發展，希望能夠有一些社會宅或其他青年宅、或是其他的方式，讓需要社會宅的年輕朋友或相對比較需要的朋友們，讓政府幫上忙，有一個比較容易獲得入住的住宅。

都發局長莊德樑指出，仁德區二空新村（B區）基地位於台南市仁德區保仁路以南，基地範圍北側鄰近東區南台南站副都心，極具有建構新興發展核心地區之條件，本案經由都市更新方式開發，國有公有土地得以順利活化處分，透過容積獎勵方式，市府可完成B區約0.8公頃公共設施開闢，開闢經費約2500萬元，並獲取社會住宅約170戶，共可節省市府公帑約9.15億元，預計111年開工，114年底興闢完成社會住宅，此招商策略將可創造地區發展、公部門與投資者等多方共贏效益。

(中時 )