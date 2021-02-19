曾在2017年赴泰國進行變性手術，成為女性的網紅「罔腰」，近期在IG宣布懷孕，男友解釋是人體試驗懷上寶寶。對此，衛福部醫事司長劉越萍表示，衛福部目前沒有核准任何醫院進行子宮移植。另外，罔腰在留言區暗示的「腹腔懷孕」，其實就是危險的子宮外孕，會有大出血、休克的風險，發現的晚還會死亡。任何正常醫師看到這樣的消息，都會覺得她在鬼扯。

「罔腰」近期公開超音波照，男友更指是以天價接受人體試驗才懷孕。有網友在留言區貼上腹腔懷孕的訊息指，除了移植子宮，男人也可以懷孕的另一種方法是把受精卵或胚胎放入腹腔，定時定量吃雌激素，模擬出母體環境，再進行剖腹產將胎兒產出。罔腰看到該訊息時，還回應「厲害！」，暗示自己是「腹腔懷孕」。

劉越萍表示，「罔腰」懷孕一事要分成2個面向來探討。首先，生小孩一定是子宮懷孕之後產生的，就子宮移植方面，衛福部目前沒有核准任何醫院進行人體試驗，唯一申請中的醫院，申請的試驗是針對不孕的女性，就「罔腰」男友所說的人體試驗，衛福部要先釐清，由於牽涉人工生殖，需要與國健署一起處理。她認為，由於子宮移植有很多倫理考量，醫院偷跑就是違反《人體研究法》，不覺得會有醫師願意冒這個風險。

另外，對於「腹腔懷孕」一說，劉越萍更激動地說，任何正常醫師看到這樣的消息，都會覺得她在鬼扯。其實腹腔懷孕就是子宮外孕，在女性身上也可能發生，任何人看到就會請婦產科醫師處理。子宮外孕相當為危險，產生的血管瘤隨時會爆裂，鬧出人命，患者會有大出血、休克的風險，發現的晚可能會死亡。

今日的疫情記者會中，有媒體問及此事，對此中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，如果涉及醫療廣告，才會有處罰的規定，目前來說只是訊息比較誇大，會持續觀察事件的發展，醫事司也會來處理。

(中時 )