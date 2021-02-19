超高話題度熱門韓劇《Penthouse上流戰爭》在首爾圈以高達30.5%的收視率漂亮收官，留給觀眾滿滿的驚愕與懸念後，萬眾矚目的第二季於2月底強勢回歸。第一季結局中，劇中正義良善的代表沈秀蓮竟被殺害，讓網友不敢相信，紛紛從已釋出的影片中進行推理，想找出其中蹊蹺，並發散聯想，猜測女神般的沈秀蓮將會以什麼樣方式復活。

從目前釋出的預告和花絮來看，沈秀蓮只出現在照片裡，但「角色死亡」對於編劇金順玉來說，完全是可逆的，例如她之前的作品《妻子的誘惑》中，具恩才（張瑞希飾）從瀕死中逃脫，並以點上一顆痣的方式「改頭換面」，就能讓其他角色都不認得。

第二季的故事發生在兩年後（2022年），此時赫拉宮的年輕一代已升上高三，「殺人兇手」吳允熙的女兒裴璐娜（金賢秀 飾），與清雅藝高理事長千書真（金素妍 飾）的女兒河恩星（崔藝彬 飾）將重啟母親們之間競爭，爭奪第28屆清雅藝高藝術節聲樂部大賞。此外，朱丹泰的女兒朱碩景（韓智賢 飾）也發誓要得到大賞，讓這場聲樂之戰越演越烈。

最新釋出的預告中，可以看到疑似遭人推下樓而滾落階梯的女子，染血的白鞋令人怵目驚心，引來網友狂猜清雅藝高藝術節上，裴璐娜、河恩星、朱碩景三人都穿白色禮服，到底是誰慘遭不測？除了學業，璐娜和恩星連戀愛也是步上母親們的後塵，爭奪同一個男人。當年吳允熙與河尹哲（尹鐘焄 飾）相愛，但和河尹哲結婚的人是千書真；如今第一季裡和璐娜交往的朱碩勳（金永大 飾），在本季的預告中，卻被河恩星說是她的男朋友。預告裡，碩勳捧著頭要親吻的女孩，到底是璐娜還是恩星？

本季至少加入了兩個新角色，一位是在讀本現場出現，與主演們一起大合照的不明男子，顯見角色戲份有其重要性；另一位是河恩星的家庭教師陳粉紅（安妍紅 飾），安妍紅是童星出身，參演KBS大河劇《土地》時獲得當年百想藝術大獎電視劇部門的童星獎，之後也參演了許多作品，這兩位所參演的角色目前還很神祕，他們會是第二季的好人方外掛，還是壞人方的打手呢？

跟播韓劇《Penthouse上流戰爭2》，將於2021年2月24日每週三，上架於中華電信MOD→戲劇199→追新劇。

(中時新聞網)