高雄知名地方仕紳所經營「凱撒帝苑酒店」及「九如茶行」，去年9月遭蘇姓主嫌等一票人砸店，蘇男當場被警方逮住，但他在保釋後，踏出地檢署時竟隨即遭人擄走動私刑，雙手遭打斷，疑似是當地人士不滿其行為，但蘇男事後卻說是他要求朋友打傷自己，以示負責，幕後原因不明；他則因砸店案被判刑6月。

據了解，苓雅區知名的「凱撒帝苑酒店」及號稱「黑白兩道喬事熱點」的三民區「九如茶行」去年雙雙被砸，在當地引發轟動，蘇男與2名友人去年9月在酒店樓上的地下賭場贏了8百多萬後，先入住酒店，再決定返回賭場遭拒，竟將怒火發洩在酒店上，他們以大龍炮和球棒狂砸，之後又轉往茶行狂砸，遭警方當場逮住。

高雄知名地方仕紳所經營「凱撒帝苑酒店」及「九如茶行」，去年9月遭蘇姓主嫌等一票人砸店。（圖／資料照）

而蘇男之後被交保，在踏出地檢署時即遭人擄走，最後被載往仁武區一處民宅禁錮，他在民宅中雙手遭束帶綁住跪在地上，被一旁的黑衣男子輪番持球棍痛毆，導致遍體鱗傷嚴重瘀青，更造成雙手粉碎性骨折，獲釋後被送往高雄榮總救治，一度發出病危通知。

但蘇男遭私刑的原因眾說紛紜，有一說法指蘇男在高雄惹出大風波後，他的「幕後大哥」相當不滿，才動用家法，要給酒店老闆一個交代；也有說法稱是該地方仕紳覺得面子掛不住，私下找其他人出面討公道，並拍下畫面散布；但警方日後連蘇男，他則稱是因為自己對酒後行為很自責，於是找朋友將自己打傷。目前高雄地院針對砸店事件，判蘇男6月徒刑，其餘友人判3至8月，可上訴。

(中時新聞網)