桃園市大園區一名83歲的游姓老翁，18日下午接獲詐騙電話，稱其兒子因買賣土地欠債遭綁架，要求償還70萬元的債務才能放人，老翁一時聯繫不上兒子於是信以為真，鄰居見狀擔心老翁受騙遂幫忙報警，所幸在警方的協助下，順利聯繫上老翁的兒子，成功攔阻詐騙。

大園警分局埔心派出所所長潘致融表示，游姓老翁於18日下午接獲不明來電，稱其兒子因土地買賣糾紛，在外積欠70萬元債務，要求游翁替兒子還錢，否則將對其兒子不利。游翁掛上電話後趕緊打給兒子確認，但其兒子的電話始終無人接聽，游翁一時慌了手腳信以為真，準備前往郵局匯款。

游翁出門時神情慌張，鄰居見狀上前關心，在得知詳情後擔心游翁遭到詐騙，於是向警方報案。埔心所巡佐許浩哲、警員盧佳怡到場了解狀況，告知游翁這是常見的詐騙手法並不斷勸說，同時也協助聯繫游翁的兒子，所幸最後順利與游翁兒子聯繫上，確認他正在工作平安無事，游翁才終於鬆了一口氣，不斷向員警道謝。

大園警方表示，「假綁架真詐財」時有所聞，呼籲民眾如有接到疑似詐騙電話，應先保持冷靜，不要依照歹徒的指示做任何動作，並撥打165反詐騙電話查詢，或直接前往鄰近的警察機關尋求協助，避免受騙上當。

(中時 )