「毅力」號登陸火星傳回影像

美國國家航太總署（NASA）火星探測車「毅力」號（Perseverance）周四順利抵達火星，展開搜尋古微生物生命跡象的兩年任務。

據美國國家廣播公司新聞（NBC News）和《華爾街日報》（Wall Street Journal ）18日報導，近40年前，NASA就已開始搜尋火星上的生命，想要證明，這紅色星球沒死。

當時兩台維京號（Viking）探測車傳回的數據顯示，火星土壤內有如細菌般的生物。不過進一步分析後，最初的樂觀轉為失望，在這耗資10億美元（近280億台幣）的實驗後，NASA模稜兩可又空洞地宣布，火星可能沒有生命。

如今NASA重新探測火星，尋找微生物，但採取了不同的做法。「毅力」號尋找的，不再是新陳代謝的化學跡象，而是要尋找沉積物。其中的道理很簡單，要是火星曾經有過生命，那死亡遺骸一定會超過活生物，也因此比較容易找到。「毅力」號降落的地點是耶澤羅隕石坑（Jezero crater），它看來像是水已乾涸的湖盆，而要尋找乾掉的遺骸，簡直宛如天堂。

「毅力」號火星探測任務

而「毅力」號所採集的樣本，將會送返地球，由實驗室加以分析。要是真的發現火星生物，也會在地球上發現。不過，如果真是這樣，那就不只是有趣的科學故事了。這就像哥白尼革命般，將徹底改變人類對自身重要性的觀點。

(中時新聞網)