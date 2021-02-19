228連假即將到來，但民眾需於明日補行上班，不少業者祭出相關優惠，包括四大超商、全聯福利中心、舒油頭等，一杯咖啡最便宜只要12元，另外摩斯漢堡及Krispy Kreme也推出活動，讓民眾擁有補班小確幸。

明（20）日調整放假日，民眾需補行上班，令不少人哀聲連連「只有休周日1日」，業者為上班族加油打氣，推出補班優惠，包括四大超商、全聯福利中心、舒油頭、春芳號、伊莉莎白紅茶書房、清原、霜江茶行、詩特莉；另外，摩斯漢堡及Krispy Kreme也有相關活動。

7-11於補班日推出City系列全品項第2杯半價。（圖／業者提供）

◎7-Eleven

City系列全品項第2杯半價，包括City Cafe、City Prima精品咖啡、City Pearl珍珠飲品、City Tea現萃茶、精品濾掛咖啡及氮氣飲品（不含Espresso、樂冰鯊）。

另外，City Cafe熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元、City Pearl熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元、City Tea統一布丁純奶茶2杯88元。

◎全家

私品茶系列指定商品，推出29、39、49元均一價活動。

◎OKmark

OKmart祭出「會員限定」，購買2杯大杯莊園美式、拿鐵，即享第2杯10元優惠，另外更加碼，憑OK Point 1000點購買茶葉蛋僅須5元，經典口味麵包憑OK Point折抵，最便宜僅須12元就可享有。

◎萊爾富

萊爾富於補班日當天推出新品「Hi Café 中杯熱阿薩姆奶茶」，民眾可享有嘗鮮暖心價29元，優惠期間至3月23日。

全聯福利中心推出咖啡優惠，提供民眾補班小確幸。（圖／業者提供）

◎全聯福利中心

推出小確幸優惠，活動期間不分冰、熱，購買美式原價25元，特價15元、拿鐵原價35元，特價25元。響應環保自帶杯子還可省3元，等於最便宜1杯美式咖啡只要12元，相當划算，為辛苦的上班族打氣。

◎春芳號

茶拿鐵系列88折優惠，每人限購6杯。

舒油頭優惠活動從開工一直到補班日，讓民眾擁有小確幸。（圖／業者提供）

◎舒油頭

火山烈日黑豹真奶買2送1。

伊莉莎白紅茶書房推出路易王妃水晶紅茶買2送1活動。（圖／業者提供）

◎伊莉莎白紅茶書房

路易王妃水晶紅茶買2送1。

清原推出坎格拉系列買1送1。（圖／業者提供）

◎清原

坎格拉果香蜜紅茶、坎格拉果香蜜凍紅茶買一送一。

霜江茶行鮮嫩草莓青、鮮切哈密瓜綠中杯任選2杯99元，大杯單杯優惠59元。（圖／業者提供）

◎霜江茶行

鮮嫩草莓青、鮮切哈密瓜綠中杯任選2杯99元，大杯單杯優惠59元。

◎詩特莉

單點咖啡、茶飲外帶，贈送2片手工餅乾，並折扣40元。

◎摩斯漢堡

培根雞蛋堡搭冰紅茶單套65元、2套100元、黃金蝦三明治搭冰紅茶享優惠價65元、摩斯咖啡大杯2杯100元、黑糖蒟蒻茶歐蕾、草莓蒟蒻茶歐蕾任選2杯優惠價100元。

Krispy Kreme推出買任1盒贈1盒原味活動。（圖／業者提供）

◎Krispy Kreme

購買任6個甜甜圈，即贈6入原味糖霜甜甜圈；任12入即贈12入原味糖霜甜甜圈。

(中時新聞網)