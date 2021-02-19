228連假即將到來，但民眾需於明日補行上班，不少業者祭出相關優惠，包括四大超商、全聯福利中心、舒油頭等，一杯咖啡最便宜只要12元，另外摩斯漢堡及Krispy Kreme也推出活動，讓民眾擁有補班小確幸。
明（20）日調整放假日，民眾需補行上班，令不少人哀聲連連「只有休周日1日」，業者為上班族加油打氣，推出補班優惠，包括四大超商、全聯福利中心、舒油頭、春芳號、伊莉莎白紅茶書房、清原、霜江茶行、詩特莉；另外，摩斯漢堡及Krispy Kreme也有相關活動。
◎7-Eleven
City系列全品項第2杯半價，包括City Cafe、City Prima精品咖啡、City Pearl珍珠飲品、City Tea現萃茶、精品濾掛咖啡及氮氣飲品（不含Espresso、樂冰鯊）。
另外，City Cafe熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元、City Pearl熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元、City Tea統一布丁純奶茶2杯88元。
◎全家
私品茶系列指定商品，推出29、39、49元均一價活動。
◎OKmark
OKmart祭出「會員限定」，購買2杯大杯莊園美式、拿鐵，即享第2杯10元優惠，另外更加碼，憑OK Point 1000點購買茶葉蛋僅須5元，經典口味麵包憑OK Point折抵，最便宜僅須12元就可享有。
◎萊爾富
萊爾富於補班日當天推出新品「Hi Café 中杯熱阿薩姆奶茶」，民眾可享有嘗鮮暖心價29元，優惠期間至3月23日。
◎全聯福利中心
推出小確幸優惠，活動期間不分冰、熱，購買美式原價25元，特價15元、拿鐵原價35元，特價25元。響應環保自帶杯子還可省3元，等於最便宜1杯美式咖啡只要12元，相當划算，為辛苦的上班族打氣。
◎春芳號
茶拿鐵系列88折優惠，每人限購6杯。
◎舒油頭
火山烈日黑豹真奶買2送1。
◎伊莉莎白紅茶書房
路易王妃水晶紅茶買2送1。
◎清原
坎格拉果香蜜紅茶、坎格拉果香蜜凍紅茶買一送一。
◎霜江茶行
鮮嫩草莓青、鮮切哈密瓜綠中杯任選2杯99元，大杯單杯優惠59元。
◎詩特莉
單點咖啡、茶飲外帶，贈送2片手工餅乾，並折扣40元。
◎摩斯漢堡
培根雞蛋堡搭冰紅茶單套65元、2套100元、黃金蝦三明治搭冰紅茶享優惠價65元、摩斯咖啡大杯2杯100元、黑糖蒟蒻茶歐蕾、草莓蒟蒻茶歐蕾任選2杯優惠價100元。
◎Krispy Kreme
購買任6個甜甜圈，即贈6入原味糖霜甜甜圈；任12入即贈12入原味糖霜甜甜圈。
(中時新聞網)
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