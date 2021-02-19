台南市安平區凶殺案越演越烈，在警方無力破案下，不僅王姓死者友人私下尋仇，更傳出黑道發出追殺令，以50萬代價要道上兄弟逮綽號「蝦米」的蔡姓男子，警方已放話約制兩派人馬，18日的蔡家尋仇案也正追幕後教唆者。

台南市16日發生安平凶殺案，王姓男子遭人先砍後撞，當街慘死，府城治安正式進入黑暗期，警方連日來僅抓到「小蝦米」，涉嫌殺人罪的蘇姓、王姓與余姓3名共犯都屬二號人物，涉嫌開車衝撞的曾姓嫌犯與曾男的老大蔡姓男子案發後都人間蒸發，道上兄弟已不等警方抓人，展開私下尋仇。

蔡姓男子除了1月份涉入直播主綁架案，更在安平區凶殺案發前就與王姓死者有債務糾紛，兩派人馬透過臉書互嗆，放話幹架，王男遭殺害，蔡男成為道上兄弟鎖定的頭號人物。他在安南區老家的大門與汽車18日凌晨遭王姓死者的友人糾眾復仇式狠砸、灑冥紙。

蔡家滋擾案，警方雖逮5人，全案疑有人幕後教唆，大動作想要引蛇出洞，道上傳出以50萬懸賞代價，要逮殺害王男凶手，似乎打算要掀起一場腥風血雨。

抓不到凶殺案主嫌，又遏止不住黑道私下尋仇，台南市警力全力偵辦凶殺案之餘，揚言揪出教唆者，透過管道放話約制兩派人馬私下復仇。

(中時 )