沃爾瑪平均時薪 調升至15美元 13:222021/02/19 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沃爾瑪公布強勁的假期業績，同時歸功於去年疫情帶動銷售旺盛，因此宣布為該公司約42.5萬名員工調薪，平均時薪調升至15美元。 上季（截至1月29日止）美國同店銷售（實體與數位通路營運至少一年的門市）勁揚8.6％，增幅高於前一季的6.4％，也優於多數分析師預估。上季包含線上雜貨訂單的美國電商銷售較前一年同期躍升69％。 身為全美最大民間僱主的沃爾瑪並宣布，美國員工時薪調升至平均15美元以上。不過最低起薪仍維持在時薪11美元。 外資催油門高價車用雙雄目標價創高 2021 JD Power 車輛可靠度調查：特斯拉僅倒數第四名 (工商 ) #沃爾瑪 #美國 #時薪調 #上季 #升至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不滿美國體操隊 拜爾斯：別讓女兒加入 13:162021/02/19 體育 美議員重提案防台遭中侵略 授權總統動武護台 08:492021/02/19 國際 Model 3 與 Model Y 美國突然降價！最高降幅五萬六千元，力拚 SR 入門款銷量 11:272021/02/19 汽車情報-汽車新聞 原物料樂觀 街口道瓊銅漲聲響起 15:302021/02/19 財經 教士破紀錄長約 綁小塔提斯 04:102021/02/19 運動天地 特斯拉調整Model 3、Model Y價格 04:102021/02/19 全球財經 油價連日大漲 能源類股 將破繭而出 04:102021/02/19 投資理財 砸逾300億美元，入股美3公司 沙國主權基金豪買電玩股 04:102021/02/19 全球財經 加國前資深官員 呼籲提升台灣在國際組織地位 11:282021/02/19 國際 北上廣深重手打房 投資客沒在怕 04:102021/02/19 焦點新聞 台積電產能塞爆！車用晶片荒擴散 專家警告手機漲價危機 19:462021/02/19 財經 財經熱門新聞 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 補班不憂鬱！等財神上門 大樂透、春節大紅包獎號出爐 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 孟晚舟引渡案加拿大表態 檢方：川普已下台讓此案不涉政治 - 財經 大樂透春節大紅包加碼尚餘70組 19日續開 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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