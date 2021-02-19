沃爾瑪公布強勁的假期業績，同時歸功於去年疫情帶動銷售旺盛，因此宣布為該公司約42.5萬名員工調薪，平均時薪調升至15美元。

上季（截至1月29日止）美國同店銷售（實體與數位通路營運至少一年的門市）勁揚8.6％，增幅高於前一季的6.4％，也優於多數分析師預估。上季包含線上雜貨訂單的美國電商銷售較前一年同期躍升69％。

身為全美最大民間僱主的沃爾瑪並宣布，美國員工時薪調升至平均15美元以上。不過最低起薪仍維持在時薪11美元。

(工商 )