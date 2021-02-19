日本媒體揭露，首相菅義偉的長男任職於廣播事業公司「東北新社」，他曾招待總務省4名掌管廣播行政相關業務的官員。總務省今天表示，其中2名接受招待的官員調職。

日本雜誌「週刊文春」電子版日前報導，總務省總務審議官谷(月劦)康彥等4名幹部，去年10月至12月期間接受菅義偉長男的招待，包括在高檔餐廳用餐、收受計程車券等。根據日本國家公務人員倫理法的倫理規範，禁止公務員接受利害關係人的招待或饋贈。

朝日新聞報導，接受招待的4名官員中，情報流通行政局長秋本芳德，以及大臣官房審議官湯本博信，明天起調整職務為大臣官房付（等待人事調動的職位）。

總務大臣武田良太在記者會上表示，這項人事異動，是鑒於各項情勢，適才適所的調動，與東北新社相關問題的處分沒有關聯；招待事件將在調查結果出爐後，若發現有懲處的必要，將會盡速進行。

另外，「週刊文春」17日也踢爆，總務省4名官員原本在國會答詢時說，接受東北新社招待時沒有談及業務相關的話題，但週刊文春取得錄音檔，秋本芳德在去年12月10日與菅義偉長男等人聚餐時，多次提及業務相關的「BS（廣播衛星）」、「衛星移動」等字眼。

根據總務省調查，4名官員從2016年起，至少與菅義偉長男聚餐12次，去年10月到12月聚餐時，4人全部都接受菅義偉長男餽贈的計程車券與伴手禮。

(中央社)