澳洲推進《新聞媒體議價法》，要求臉書(Facebook)、谷歌(Google)等網路平台巨頭遵循使用者付費原則，付錢給澳洲新聞媒體，谷歌已開始與各家媒體集團談判，臉書卻宣布全面封殺澳洲新聞來源。專家指出，臉書敢強硬是因有2大底牌，首先是不像谷歌還有競爭對手，其次受害最深者會是自媒體等較小媒體業者，他們也會對澳洲政府形成壓力。

經濟顧問公司CEG董事歐克比(Jason Ockerby)、希爾德(Tom Hird)指出，谷歌會積極配合先與媒體談判付費協議，是因為在初期強硬後，微軟(Microsoft)表態該公司期下搜尋引擎Bing樂於為澳洲服務，而且他們可能害怕協議無法達成時ACCC(澳洲競爭及消費者委員會，隸屬財政部)依法介入，會讓該網路巨頭得到更不利結果。

但是臉書卻是獨門生意，沒有其他公司能與之競爭，曾經最大威脅Instagram也早被其收購為旗下子企業，特別是在澳洲，其他社群平台如Twitter、LinkedIn使用沒有那麼普及。所以臉書會選擇全面屏蔽澳洲新聞來源，而非與新聞供應業者談判。

據坎培拉大學的2020年數位新聞報告，有39%澳洲人利用臉書獲知新聞，在某些細項，例如新冠疫情資訊比例更高達49%。

此外，雖然臉書宣布不會與新聞業者談判，事實上卻有消息指出，該公司並未放棄與9號娛樂(Nine Entertainment)、新聞集團(News Corp)等大型媒體業者談判。而即使協議短期無法達成，大型媒體集團因為自身也有露出管道，受衝擊有限。小型媒體和自媒體才會是最大受害者，因為他們原創內容要傳播，主要依賴人們在社群平台上分享。

臉書屏蔽澳洲新聞來源不只媒體，許多政府機關臉書和政治人物帳號也受波及，西澳州反對黨、也是聯邦執政黨自由黨領袖柯庫普(Zak Kirkup)就抱怨臉書封他帳號，影響即將到來的選舉，而且明顯有差別待遇，因為西澳工黨籍州長麥高文(Mark McGowan)和綠黨的頁面並未受影響。

(中時新聞網)