立法院新會期將於2月26日開議，藍委吳斯懷有意進入外交國防委員會展現專才，但再度引來綠營的圍剿。對此，國民黨團總召費鴻泰展現力挺態度，讚許國防部在吳面前不敢亂回答，但也強調依照黨團相關規則辦理；國民黨團首席副書記長陳玉珍也稱許吳是具國防專業的立委，能專業監督國防，這點讓民進黨害怕。

對於新會期是否爭取進入外交國防委員會，吳斯懷說，他是不分區立委，尊重黨團規劃，他做應該做的事，他捍衛的是中華民國，身為在野黨軍系唯一代表，不管有無在外交國防委員會，都會善盡職責監督國防，不在意「1450」或民進黨的任何抹黑抹紅。

立法院新會期即將開議，先前傳出原本在外交國防委員會的部分藍委有意轉換跑道，讓吳斯懷轉戰該委員會機率增加，但目前填選志願時，不分區立委廖婉汝也選填該委員會，在比較積分下，最後可能需要協調或抽籤。不過，吳斯懷欲進入外交國防委員會一事，再度引來綠營圍剿。

對此，國民黨團總召費鴻泰表示，吳斯懷的專長就是國防軍事，曾擔任軍團司令、作戰次長等歷練，尤其學養非常豐富，他個人希望吳能進入外交國防委員會，在吳的監督下，國防部不敢亂答詢，但他也強調，黨團有相關規則，若超過人數就抽籤決定。

國民黨團首席副書記長陳玉珍也說，吳斯懷是具有國防專業的立委，這點不容質疑，吳可對國防事業專業監督，這點是民進黨所害怕的，國防事業、軍購等各方面的水如此之深，真的需要有專業立委來幫全民監督把關。

至於吳斯懷是否會變成綠營的政治提款機？陳玉珍認為，任何國會議員都不該妄自想像，懷疑任何一個人對國家的忠誠，若認為吳斯懷對國家可能不忠誠，也應該按照法律辦理，不要一直用含沙射影來抹紅吳。

洪孟楷批評，現在的執政黨，如果自己做不好，只想用刻意帶風向來轉移焦點的話，這樣的執政黨還有期待的空間嗎？他不認為任何一個委員用他的專業代表民意監督政府會被當做提款機，更希望所有委員的監督，無論藍綠，都要讓台灣更好，所以請執政黨不要轉移焦點。

(中時 )