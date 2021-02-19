PGA捷恩斯邀請賽（The Genesis Invitational）今天進行首輪賽事，台灣高球好手潘政琮表現平平，揮出71桿，暫並列第47名；暫列榜首的則是美國好手伯恩斯（Sam Burns），以64（-7）桿領先群雄。

美國前球王「老虎」伍茲（Tiger Woods）與他的基金會在2017年加入捷恩斯公開賽主辦行列，去年賽事升格為邀請賽，今年依舊由伍茲做冬，但他不會下場比賽，因他上月剛動了腰部手術，仍在復健中。

台灣好手潘政琮也獲邀參賽，首輪他抓下4隻小鳥，但也吞下4個柏忌，以平標準桿的71桿、並列47作收；而暫居榜首的是美國24歲年輕好手伯恩斯，一下場他就成功獵鷹，最後更是連3洞成功抓鳥，總計獵1鷹、抓8鳥、吞2柏忌，領先第2名的選手2桿。

南韓好手金泰勳（Tae Hoon Kim）則在168碼的第16號洞打出一桿進洞，也讓他在短短4個月內贏得了第3輛車，這次他將可獲得Genesis G80的豪華房車。

(中時 )