The moment he reached 35,000 pic.twitter.com/DfeCMJabtr — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 19, 2021

沒想到「小皇帝」詹姆斯達成這麼重大的生涯里程碑，迎來的卻是湖人慘敗！詹皇19日成為史上第3位拿下生涯35000分球星，也是史上最快與最年輕達成，但他就算拿下32分、8籃板及7助攻，仍然挽回不了湖人98比109慘遭籃網羞辱命運。

首節就摘7分的詹姆斯，距離生涯35000分僅剩8分差距，儘管他在次節完成三分打，卻馬上退場休息，讓籃網趁機打出14比4，更取得60比41遙遙領先，詹皇隨即回到場上救火，也連拿4分幫助湖人逐漸追上，更接近個人里程碑。

來到上半場還剩46.8秒，詹姆斯靠著罰球拿下生涯第35000分，成為繼「天勾」賈霸、「郵差」卡爾馬龍之後，史上第3位達此得分里程碑的球星，也是史上最年輕與最快，但上半場打完，湖人仍以53比64落後，詹皇半場17分、5助攻。

湖人總教練佛格下半場刻意改變先發組合，改讓馬基夫莫里斯取代馬克蓋索上場，試圖同樣用小個陣容面對籃網，可惜完全沒有達到任何效果，反而讓籃網擴大領先到20分以上，來到末節更輸到25分之多，也讓詹皇紀錄夜為之蒙羞。

籃網能在少了杜蘭特(腿傷)，爆冷作客痛宰湖人的頭號功臣，還是「大鬍子」哈登，他拿全隊最高23分，外加11助攻、6籃板，喬哈里斯也有21分，傷癒復出的厄文16分；湖人除了詹姆斯，表現較為稱職的只有貢獻16分、10籃板的庫茲馬。

(中時 )