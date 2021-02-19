兩岸開戰感受度創11年新高 街訪民眾吐真實心聲

今天上午台灣西南空域「熱鬧異常」，美國與大陸軍機機群滿天飛。根據「台灣西南空域」臉書粉絲專頁貼文，今(19日)上午10點55分起一小時內，大陸反潛機連續6次密集在不同空層進入我國西南空域，期間還有4架美國反潛機與偵察機也同時現蹤，形成軍機滿天狀況；而此情形疑與美國航艦通過該處海域有關，我空軍也進行監控與廣播驅離。

根據「台灣西南空域」臉書粉絲專頁紀錄，大陸運八型反潛機等，在10點55分起，一小時內在不同空層6度進入我方西南空域，空軍立刻進行在空監控及廣播驅離。

該網頁也記錄，大陸軍機進入時間分別是，上午10時55分、11時06分、11時08分、11時14分、11時17分、11時38分，六度進入我西南防空識別區，高度分別為1800至8600公尺，我空軍均在空中監控並廣播驅離。

由於大陸軍機架次相當密集，「台灣西南空域」臉書粉絲專頁也指出，位於西南海域及巴士海峽，今天凌晨3點也有美國海軍MQ-4C無人機進入巴士海峽，另有美國海軍P-3C反潛機、EP-3E偵察機以及P-8A巡邏機出現，疑似因美國航艦通過巴士海峽。

依「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，本月累計進入我空域16天，本月廣播驅離紀錄共計33次。

(中時新聞網)