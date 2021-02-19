Ateam Inc.旗下直營的新感覺即時戰鬥RPG《UNISON LEAGUE》在日前與《福音戰士》 展開了合作活動！

舉辦期間： 2021年2月18日(四)17:00～2021年3月4日(四) 13:59（台灣時間）

▼《福音戰士》合作活動概要

《福音戰士》合作活動第5彈開跑。身穿《Unison League》原創服裝的真嗣、明日香、零、真理以及薰將以新角色的姿態登場。

登入遊戲即可獲得合作限定SSR角色「零×萌萌」！另外還可以透過活動限定任務，來免費獲得仿造「A.T.力場」所製作的全新EX情緒動作以及各式各樣的合作活動限定報酬。參與本次合作活動，將有機會獲得過去4次合作活動的復刻報酬。可以享受到特殊劇情的原創任務以及復刻造型「緊身衣」也將同步登場喔。

更多活動資訊請參考官方Facebook。

▼合作限定角色

合作限定角色

▼登入獎勵

登入獎勵

■《福音戰士》是什麼？

《福音戰士系列》起源於1995年播出的電視動畫《新世紀福音戰士》，其後被移植到了漫畫、電影及遊戲等不同領域，是一部引起了社會現象的動畫作品。該作品於2007年開始了「福音戰士新劇場版」系列電影作品，以年輕人為中心，在各個世代皆獲得了廣大回響。目前已上映了『：序』、『：破』、『：Q』三部作品。並預計於2021年上映全世界引頸期盼的最新作《新・福音戰士劇場版》。

(科技)