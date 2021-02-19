昨(18日)晚大樂透、威力彩雙雙摃龜，下期威力彩頭獎上看6.5億，大家都期望自己財運暴漲，成為那個中獎的幸運兒，運勢命理網站「旺好運」分享十二生肖牛年財運，屬鼠、龍、猴的人今年財運特別旺，不過投資、開銷仍要量力而為，才能讓財富穩定累積。

▍屬鼠的朋友：整體運勢佳帶動財運提升

事業正財格外出色，保持執行力用心工作，就有好的回饋。投資理財方面，建議以穩健的基金為主；如果手上有閒錢，可以根據個人的實際情況經營或投資副業。

溫馨提醒：親友間的聚會應酬等人情開銷，要量力而為，切記別主動出面幫人調解事情，否則容易得不償失。

▍屬牛的朋友：迎來本命年少有意外之財

在投資理財上，一定要做足功課，千萬別亂跟風，人家說什麼你就跟著做什麼，不要輕易介入陌生投資領域，否則容易虧損，一切以保守為主，力求謹慎。

溫馨提醒：今年更要固守健康財，要保重好身體。錢財儘量不要外借，不要貪小便宜，慎防失約或被騙，以免落得血本無歸。

▍屬虎的朋友：財運積沙成塔

平時雄心大志、企圖心高昂，但不可視小錢為無物，甚至不屑微薄進帳。因為積沙可以成塔，累積任何一分小錢都可以為自己開拓成大財。另外財星加持，會有不錯的投資理財獲益。

溫馨提醒：錢財開銷方面要克制，不要揮霍無度。

▍屬兔的朋友：小心財運有所耗損

要避免做超出預算的投資或花銷，同時還要增強防騙意識，謹防惡意欺詐行為，莫貪小便宜，以免因小失大。不過尚有「八座」貴人運，不妨在專業人士的指導下進行合理的理財投資；而遇到投資理財方面的問題時，也要多參考專業建議。

溫馨提醒：遇到不明情況，應即時和家人溝通或請求專業人員協助，不可鄉愿或隱瞞，否則苦了自己。

▍屬龍的朋友：福星照耀正財亮眼

在正財上，工作的突破能帶來相對的報酬，因為各方面的合作機會增加了，有助於開拓財源。不過相對的，偏財運就沒那麼亮眼，千萬別因為面子關係而大手筆投資，以免錢財右手進、左手出。

溫馨提醒：切勿報復性消費，購物前要理性思考。

▍屬蛇的朋友：財運有得有失

白虎臨門必破財，是有得有失的一年；進帳不少、支出也多，切記要理智消費。

溫馨提醒：投資理財別冒進，風險性投資要謹慎，建議考慮穩健的定期定額的理財方式。

▍屬馬的朋友：財務容易出現大起大落

今年財務容易出現不測風雲、起落風險大，甚至會遇到「三更窮、五更富」的情況，因此，投資理財一定要審慎並且量力而為。

溫馨提醒：投資別貪心，別想著一夕致富，穩健投資財是上策。

▍屬羊的朋友：破財容易找上門

財運破損，今年會有很多破財之事上門，最基本的是節制消費，現在不是隨心所欲購物的時候，節省是今年的關鍵字。

溫馨提醒：投資前請三思，親友借貸要盡量婉拒，否則亦是有借無還。

▍屬猴的朋友：勞有所得正財穩定

幾分耕耘就有幾分收穫，只要踏實肯幹，會有不錯回報。不過在偏財的部分就要謹慎了，千萬不能眼紅於別人的高收益，就盲目跟隨。

溫馨提醒：別妄想一蹴可及，投資要量力而為，千萬別借錢投資。平時要保留現金以備不時之需。

▍屬雞的朋友：進財損財一半一半

重要事務要親力親為，牽涉到合約文件時更要留意條款細節，別草率了事，否則容易大起大落、或是惹來人我是非。

溫馨提醒：一方面有財星入命，一方面則是煞星損財。投資要根據經驗和客觀的資料，精準分析市場走勢再做決定，較能把握投資良機，獲得理想的收益。

▍屬狗的朋友：進財不易破財容易

與自己無關的事情，切忌強出頭或者硬插手，以防招惹無謂的是非糾纏；面臨借貸和擔保方面的請求要妥善處理，否則容易陷入金錢糾紛中，偏財方面保底為要。

溫馨提醒：要懂得節流，不要花費太多金錢在諸如奢侈品或收藏品上，盡量縮減開支。

▍屬豬的朋友：謹慎理財避免一場空

切記財不可露白，除了保管好個人財物、注意門戶安全，日常上街或深夜回家時，也要少帶現金和貴重首飾，此外，今年忌借、忌保、更忌賭，便宜莫貪。

溫馨提醒：理財未雨綢繆，不可冒險以小搏大，以免財來財去一場空。

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(中時新聞網)