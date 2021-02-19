變性網紅罔腰自曝懷孕，消息傳出立刻引爆話題，多位婦產科醫師被電話轟炸，大家都在追問一件事，沒子宮怎麼懷孕？婦產科名醫李毅評表示，「男性」懷孕有4種可能，他可透過子宮移植方式，並有順利活產的例子，但懷孕過程非常危險。

男變女的變性手術後可以成功懷孕嗎？李毅評今在臉書上表示，他沒有幫這位產婦產檢過，所以不會針對個案發表任何看法。不過，根據過去文獻，「男性」懷孕有4種方式，但這裡的男性指的是染色體結構是「XY」的人。

李毅評指出，第一個是腹腔內懷孕，也就是說，受精卵著床在腹腔內或大網膜上，這類型的子宮外孕已經存在於地球上許久，目前醫學上也確實有腹腔內懷孕到活產的例子，當然這個案例本身是女生就是了。他後來接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，腹腔內懷孕雖有成功案例，但強調孕期過程也「非常危險」。

第二個可能是子宮移植，目前在國外已經有許多人在進行，也確實有子宮移植後順利活產的例子。如果要問有沒有子宮移植到男性體內的案例，也確實是有的。畢竟男女體內的血管分布並沒有那麼不同，不過異性子宮移植是否有活產的案例，目前還沒有查到相關資料，當然也不能排除她就是第一人的可能性。

李毅評說，還有第三個可能性，就是XY男性體內不明原因存在女性生殖系統。這類型的個案是有發生染色體鑲嵌，就是說體內XY染色體為主，但仍有一定比例的XX染色體存在，造成一個主要為XY染色體的外觀上男性體內仍有女性的類子宮的器官，或者也有人是同時擁有兩種性別的器官，這樣的情況雖然罕見，但也不是不存在。

李毅評提到，第四個可能是代理孕母，也有可能從頭到尾都是由代理孕母來完成懷孕，這是他認為目前醫學上最有可能達成的方式。借卵後用先生的精子，再借用代孕的子宮，台灣生殖醫學會目前也持續不斷的努力，推動代孕合法化。他也相信有朝一日在不久的將來，代孕在台灣應該是能夠實現的。

李毅評最後說，這件事真的有可能嗎？他會認為是有可能的，無論是什麼情況，一對父母積極想要小孩的心，他都一定是給予支持以及最大的祝福。

(中時新聞網)