台積電釋出3奈米製程超前的好消息，但股價並不賞臉，今（19日）盤中一度重挫近2%，最低來到647元，從技術面來看，短線驚現M頭走勢疑慮。對此，分析師指出，日本福島地震加上美國德州大雪造成半導體產能嚴重缺口，但台積電股價連續兩天下跌不太尋常，短線高檔可能出現M頭危機，若跌破短期支撐647元，回測570元的可能性恐升高，投資人追高得留意。

台積電董事長劉德音日前在國際固態電路會議（ISSCC 2021）線上演說時表示，台積電3奈米製程依計畫推進，甚至比預期還超前一些，他並未透露3奈米進度超前多少，但此一消息仍令業界感到振奮。

台積電農曆年後首個交易日開紅盤，當天大漲31元、收在663元，之後連續兩個交易日呈現下跌走勢，從外資進出已透出端倪，在17日小幅買超8960張後，昨卻倒貨7917張，其實只有小買千張而已。

台積電今股價持續疲弱，盤中一度下殺13元、重挫1.9％，最低來到647元觸及5日線，終場下跌8元，收在652元。從技術線型來看，投資人擔憂短線是否出現M頭訊號？

摩爾投顧分析師龔中原表示，這個答案不妨先從幾個角度去看， 以台積電的「價值投資」來估算，去年2020年每股獲利成長約50%每股獲利約為19.5元，以平均配息率75%計算，每股配息約14.5元，以2020年配息來推算台積電「價值投資」應該在480元以下，若再加上今年的成長性價值投資滿足點約為570元。

他認為，上月8日，當台積電突破570元之後，外資全面站在賣方，而今年開春紅盤之際台積電雖大漲5%，春節期間台積電存託憑證ADR卻是上漲近9%，顯見台積電再創新高的機會消失；另外，日本福島地震加上美國德州大雪造成半導體產能嚴重缺口，台積電股價卻連續兩天不漲反跌，看起來不太尋常，短線恐出現M頭危機。

龔中原提醒，若跌破短期支撐647元，台積電回測570元可能性恐升高，投資人追高得留意。

(中時新聞網)