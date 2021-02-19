女主播、女星等女性公眾人物，先不論婚姻品質或結局，多數人都嫁得風光，入豪門幾乎要成了標準SOP，但無論富豪家庭還是普通家庭，婚姻都不是2個人的事，而是牽扯到2家子，「星女郎」黃聖依嫁給大陸影視富豪楊子，就曾曝光婆家家族龐大，光是社群軟體家族群組，就有破百名成員。

今年37歲的黃聖依，當年因清新甜美的外型被發掘入行，剛出道就得到星爺賞識，在2004年擔綱周星馳電影《功夫》中的女主角並一炮而紅，在眾多「星女郎」中，算是名聲相當響亮的一個，星途算是發展得很好的她，繼續順風順水氣勢，在2007年甜嫁巨力影視傳媒有限公司總裁楊子，陸續生了兩個兒子楊安迪與楊安麟，讓婆婆好開心。

黃聖依家庭群組集體她婆婆換大頭照，聲勢浩大。(翻攝自黃聖依微博)

黃聖依嫁入的豪門不只財大，人力也很大，她曾跟老公及婆婆登上真人秀《婆婆與媽媽》，就在節目中說過婆家人丁非常興旺，緊密往來的親屬算算直接破百，因此要說她跟婆婆之間的關係好不好，得先知悉因為家人太多，黃聖依根本很難有機會跟婆婆獨處。

事實上她也曾在微博po文，分享自己在家庭群組分享婆婆將上節目的消息，一看私訊截圖大傻眼，家裡人數高達106人，不過楊家人多卻挺團結，家人們當時你一言我一句說道「楊門的夥伴已集結完畢，咱家走起吧」、「用這圖換個圖像唄，這麼多人呢給奶奶打call，學學粉絲那套」、「楊毛衫們換上吧，所有人」，結果真的全體106人都換頭像，超級團結，給黃聖依的婆婆送上聲援，場面超壯闊。

(中時新聞網)