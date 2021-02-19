52歲吳秀波有「國民大叔」封號，2013年他與湯唯演出《北京遇上西雅圖》及續集刷新大陸愛情片票房記錄，2018年小他20歲女星陳昱霖自曝是吳秀波7年的情婦，吳秀波反告陳昱霖勒索，最近判決出爐，陳昱霖出獄，大陸媒體報導，吳秀波歷經這段醜聞後已經不考慮復出，「今後將不再從事演員職業」。

吳秀波1995年出道，起初是以歌手身分進入演藝圈，後來經商失敗，回頭當演員，接連以《心術》、《黎明之前》等電視劇走紅，2018年中秋節卻爆出他背叛結婚多年妻子何震亞，和陳昱霖有染7年。近日朝陽區人民法院對判決書出爐，認為陳昱霖勒索罪名屬實，但因未得逞，判有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣十萬元，至於陳昱霖認為吳秀波設局陷害，法院未予以認定。

吳秀波先前代表作是《軍師聯盟》。（圖／資料照片）

吳秀波捲入出軌醜聞後，所參與的節目和作品不是被消影就是延後上映，慘遭徹底封殺，最近中國演出行業協會發文新一版「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，3月1日起開始實施，內容特別提到關於劣跡藝人的處理辦法，表示「違反從業規範情節輕重及危害程度，分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制」，若抵制期結束可以通報，再由當局監督引導其參與行業培訓、職業教育、公益項目等活動，改善社會形象，若經許可就可復出。

陳昱霖日前出獄。（圖／翻攝自陳昱霖木木微博）

如今吳秀波告小三案判決出爐，陳昱霖也已經出獄，外界好奇未來吳秀波是否將復出拍戲？據《新浪娛樂》報導，問接近吳秀波的知情人，獲悉吳秀波今後將不再從事演員職業，不打算繼續演戲，據知他手上還有兩部電視劇《渴望生活》、《無名偵探》，和電影《情聖2》尚未播出，未來是否會解封還有待觀察。

(中時新聞網)