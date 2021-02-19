近年來頻傳年輕人猝死新聞，醫師表示，患者多數屬於心因性猝死，尤其是致命性心律不整，因為不正常電流影響心跳傳導路徑，往往來得很突然。

新光醫院心臟內科副主任蔡適吉醫師指出，患者有可能發生心房顫動或心室顫動等心律不整，一旦心臟亂跳、亂放電，無法有效幫浦收縮，就會導致患者沒有適量血壓輸出而倒下，若是來不及搶救，就會突然猝死。

●找出高危險群 檢查揪出心律不整問題

致命性心律不整常常毫無症狀，因此提早預防很重要，有6至7成猝死發生都與心血管疾病有關，其他高風險群還包括心臟功能差、曾有心因性猝死家族史以及心肌病變等患者。然而也有患者是因為一般心律不整導致心肌肥厚，進一步造成心臟衰竭，間接提高猝死風險。

蔡適吉醫師舉例，若為心血管疾病患者且常有心悸問題，就能透過24小時心電圖，或14天，甚至有長達3年的心律監控等檢查，進一步找出致命性心律不整，一旦確認為高風險族群，就能安裝植入式去顫器。

蔡醫師進一步表示，植入式去顫器需在左胸開出約4公分的皮下傷口，沿著靜脈將電線植入到心臟，相當於體內AED，能在致命性心律不整發生時，適時給予電擊恢復正常心跳。國外研究指出，有裝體內去顫器的高風險族群，整體的死亡率相對未植入者可以下降達50%。

●植入式去顫器 體內AED電擊恢復正常心跳

蔡醫師曾有收治一名60歲的孫先生，因為兒子猝死從鬼門關前搶救回來，認定自己也是高風險群，就醫檢查發現患有遺傳性心肌肥厚，才植入去顫器做預防性治療。

蔡醫師補充，裝置植入式去顫器一方面可以監控病人是否發生心律不整，作為調整藥物的依據。另外一方面，若患者出現惡性心律不整且持續時間長，去顫器也能適時給予電擊搶救。

目前植入式去顫器健保採有條件給付，不過致命性心律不整的發生除了去顫器，也需要搭配藥物治療降低發生機率。提醒高風險群有所警覺，小心猝死危機。（編輯梁惠明）

心因性猝死防不勝防？ 醫：這些族群有辦法。(影音來源／健康醫療網提供）

(中時新聞網)