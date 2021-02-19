一名被小三丈夫找上門，才知道老公外遇偷吃已婚婦女的人妻，在臉書社團發表千字長文，詳述多年來心路歷程，文字既犀利又直白，包括「抱歉沒讓你享受到人妻的刺激」、「給他們幾年，如果還是覺得對方的器官很香，那就是真愛」、「要對他說老娘不吃爛掉的棒」等，讓眾多網友大讚：太療癒啦！

這名犀利人妻在臉書社團《靠北老公2.0》發文表示，一路走來真是可以寫一本回憶錄，從懷疑被罵疑心黃臉婆、被說不能交朋友？直到對方的另一半找上她（兩位都已婚有小孩），才知道「這兩位打炮已打到天翻地覆的事實」。

原PO說直到連裸照都有了，丈夫乾脆甩鍋說會跟人上床就是她這個老婆的問題，因為她上班接送小孩，沒有顧到他的辛苦，讓他回到家要看到黃臉婆又沒有回家的感覺，他的兄弟聚會都不參與，放假不像那些網美人妻會規畫好玩的親子行程，小三阿姨都會建議他可以帶兒子去哪郊遊。

原PO氣得大罵：「抱歉吼，沒有讓你有他媽婚後戀愛的感覺，沒讓你享受到人妻的刺激！」。

原PO表示，人生第一次遇到這種鳥事，當下也跟一般的妻子一樣，希望丈夫回頭，但那兩人覺得自己是「羅密歐與茱麗葉」，相見恨晚不被祝福。原PO酸說：「為什麼都會覺得自己是羅密歐？西門慶不好嗎？但姊妹們妳們的老公若外遇，相信我妳們就算有奶也是武大郎」。

另一半偷吃要如何處理？原PO建議，要「有所準備的分開」，且「天理昭昭皇恩浩蕩，妳覺得他們會幸福一生？讓他們在一起啦！柴米油鹽先不說，同居個幾天…喔不，給他們幾年好了，如果最後還是覺得對方的器官很香，那就是真愛阿！不要生病了再回來喔～～要對他說老娘不吃爛掉的棒。」。

原PO說丈夫新手機沒有指紋辨識，戴口罩無法臉部辨識，只能輸密碼，看他喬手機角度輸入密碼，搞到「整個捷運車廂好像會殺了他的就是我這結髮多年的妻子，那慌張小心遮掩又偎縮的樣子，小三看了一定很心疼。但我真的很替他感到悲哀～你他媽天真以為到現在這田地我還需要看你手機嗎？當拎祖媽真的是孔鏘了？」。

原PO最後補充，「不是賤還不滾，我是計畫中好嗎？小孩的未來我有責任要萬全的規劃，有一天我保證換我對他說，抱歉老娘回不去了！你好好吃自己吧！」。

這名人妻犀利又霸氣的發文，讓眾多網友讚嘆不已，紛紛回應：「不給妳按個讚，會很對不起自己的手指頭」、「哇！看到女中豪傑娘娘您的敘述文太棒了！說的直爽簡潔有力，看到文章就有畫面」、「你的文章真的讓人好療癒，不過甩掉這西門慶，人生一定可以更精彩。」、「這篇真的勵志到我不按讚不行」、「聰明的女人就是可以控制自己，不讓情緒壞了事」。

(中時新聞網)