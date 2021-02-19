內湖秘境 金瑞治水園區擁抱大自然遊憩「趣」。（旅遊經提供）

內湖秘境 金瑞治水園區擁抱大自然遊憩「趣」。（旅遊經提供）

而園區除了蝴蝶與蜻蛉等昆蟲外，還能觀察到紅冠水雞與害羞的白腹秧雞，也能夠觀察到豐富多樣的台灣原生的水生植物，如龍骨瓣莕菜、台灣萍蓬草……等，不管是喜歡大自然或是要進行生態教育，都是一處不錯的場所！

而值得一提的是──「金瑞治水園區」，曾獲中國土木水利工程學會「104年工程美化暨環境景觀獎」、「105年度國家卓越建設獎」之「最佳規劃設計獎類特別獎」及「110年第八屆台灣景觀大獎」之「環境設施類別佳作獎」等多項獎項。而「金瑞治水園區」鄰近還可以一併前往如：碧山巖或金面山步道等景點遊玩，周圍200公尺內亦有延平宮所屬開放式停車場可供使用，至園區僅需步行5分鐘。亦可搭乘公車，由捷運內湖2號出口搭222、247、521、551、552、553、679、藍27在「金龍寺站」下車，步行約500公尺即可抵達。

圖片：北市水利處提供

(中時新聞網)