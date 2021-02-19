部立桃園醫院群聚告一段落，今早開始準備復工。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，接下來會進入正常化程序，逐步復原，何時能再收新冠肺炎感染者，交給桃醫院長徐永年決定。今日危機解除，他相當高興，也特別戴了桃醫的口罩出席記者會。

陳時中昨日表示，今天開始桃醫會減量，逐步恢復運作。目前第一步是隔離病房先不收病人，專責病房則先縮小規模。復工不會一開始就火力全開，等到運作順暢，其他才會逐步開放。

今早陳時中與行政院長一同前往桃醫，他下午於疫情記者會表示，桃醫看起來準備很齊全，專家以及看過，也認為一切可以慢慢進行，復工後會進入正常化，未來如何逐步復原，全權交給院長徐永年處理，也希望能儘速恢復量能。

陳時中表示，早上部桃的時期很高，整體人員對於回到第一線都充滿鬥志，我們看了也很高興，非常感人。對於何時才能收治新冠肺炎確診者，他表示應該很快，不過會交給徐永年院長決定。

(中時新聞網)