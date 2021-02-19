疫情持續延燒，國內外疫苗採購還有研發，在我國都遲遲沒有下文，指揮中心對於大陸疫苗的態度，論及進口與否，回答始終模糊不清、曖昧不明，前衛生署長楊志良近日提到，在他任內兩岸已簽署醫藥衛生協議，可在防疫與疫苗方面進行合作，引進大陸疫苗沒有法規及其他限制，對此衛福部長陳時中回應，一切都是基於安全考量，「沒有曖昧不明，而是不排斥」。

楊志良近日在廣播節目中指出，他在2010年擔任衛生署長時，曾利用WHA開會機會，與大陸的衛生主管討論，後來並成功與大陸簽訂兩岸醫藥合作協定，送到海基會通知大陸，協定由兩岸官方認可，內容包括疫情透明、防疫、藥品合作等。

楊志良認為，如果陳時中想要進口大陸疫苗，就沒有必要修法相關規定，而大陸疫苗在全球已經施打數千萬劑，是否有效已經不用討論，透過兩岸醫藥合作協定，即可達成兩岸防疫交流，對於陳時中的回應始終模糊不清，代表很可能已經忘了兩岸之間有這份協定。

對於我國海內外疫苗進口與研發遲遲沒有下文，指揮中心甚至對國內研發疫苗廠商也不願意公開，引起社會恐慌，擔心疫情又出現失控，農曆春節年後，不少政治人物、學者與醫藥專家代表，其中包含蘇偉碩醫師、總統馬英九等人，都呼籲我方不要歧視大陸疫苗，可考慮引進。

而在兩岸醫藥合作協議下，指揮中心是否有可能與海基會、陸委會討論，進口大陸疫苗，陳時中今(18)日在指揮中心記者會上回應，對於進口大陸疫苗的態度，並沒有曖昧不明，只是不排斥，不過近期疫苗事件不斷發生，每個階段都得考量到安全顧慮，一切依照事實的需要，再進行相關討論。

(旺報 )