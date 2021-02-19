費城人剛給出一紙5年1億1550萬美元留下鐵捕瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，不料春訓才剛開始，就傳出瑞爾穆托有拇指骨折的傷勢，至少要缺陣2周，不過「吉總」吉拉迪(Joe Girardi)保持樂觀，仍希望他以開幕戰主戰捕手身分準備。

根據報導指出，瑞爾穆托是在6天前擋球時受傷，經過MRI檢查發現右手拇指骨折，由於他傳球時必須使用到右手，因此醫生建議他固定右拇指2周，不過他仍可能在牛棚協助投手。

費城人隊與當家捕手瑞爾穆托續約5年，總價碼1億1550萬美元，平均年薪2310萬美元躍居史上捕手新高，他拿過2次銀棒獎、1次金手套，是目前大聯盟各項捕手數據在前段的全能型捕手，去年在縮短賽季中繳出打擊率2成66、11轟、32打點的成績。

瑞爾穆托指出自己仍會為4月1日開幕戰做準備，「我不擔心我的拇指，假如我是費城人的球迷，也不會太擔心。」因為瑞爾穆托突然受傷，費城人找來另一名捕手馬席斯（Jeff Mathis）在春訓蹲捕。

(中時 )