新冠肺炎疫情持續肆虐，各國都在搶購疫苗，台灣也積極爭取機會購買疫苗，不過，也有許多人好奇有了疫苗後的施打順序，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（19日）表示，第一順位是直接照顧者、第二順位則是與防疫相關的行政人員。而指揮官陳時中也開玩笑問「記者」施打疫苗的順序，引發台下爆笑。

針對媒體詢問，拿到疫苗之後的施打順序為何，莊人祥表示，疫苗的第一順位是直接照顧者，第二順位是中央及地方政府的防疫相關的行政人員，有三類，接觸個案的第一線防疫人員、還有就是接觸居檢者或負責送餐的村里長人員以及在機場會近距離接觸到入境感染者的協助人員。

而指揮中心指揮官陳時中也開玩笑地說，順便幫大家問一下，那麼記者們會排在第幾順位施打疫苗呢？問題一出，引起台下的記者爆笑，而他後來也解釋，「我想說幫忙問一下，但目前聽說是沒有針對記者做特別安排。」

(中時新聞網)