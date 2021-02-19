因擴散條件不良將導致未來一周西半部空品不佳，19日環保署特別召開記者會說明未來一周空品變化原因以及應變作業準備情形，同時環保署空保處處長蔡孟裕自今日下午南下召開南部縣市應變會議，並開始率領環保署人員進駐南部，就近協調督導後續應變行動。包括國營事業、大型公民營電廠降載與西半部16縣市啟動各項應變措施，環保署將集中央、地方政府與民間單位之力，全力防守西半部空品。

環保署監資處表示，17日強烈大陸冷氣團南下挾帶微量境外污染物，影響臺灣空氣品質持續至18日，今日則逐漸轉為東風型態，導致西半部風速較弱，加上輻射冷卻作用下，擴散條件較差，污染物易累積，將造成西半部各縣市空品普遍不佳。

監資處處長張順欽表示，空品好壞不只受排放量影響，更受限垂直擴散條件影響，環保署已與美國NASA合作在全台設置四台微脈衝光達監測系統，針對污染物垂直變化觀測。預報顯示，未來一周氣候條件為風速微弱、混合層高度不足，此不佳的擴散條件恐造成類似二月初中南部頻繁出現「紅色警示」的狀況，且從既有的預報資料來看，至25日前都不見好轉的條件。

「面對這個無從改變的天氣條件，只能盡力降低本地排放。」空保處處長蔡孟裕表示，針對此情形，環保署18日已立即啟動應變機制，要求基隆至屏東等西半部16縣市展開稽（巡）查、車輛攔檢、洗掃街及通報防護等各項應變措施，蔡孟裕更將直接進駐南部，就近協調與督導各縣市應變作為。

蔡孟裕表示，各縣市的聯合稽查，執行項目隨各地條件略有不同，但重點在於針對這次的指標污染物PM2.5，發動三區督察大隊及16縣市環保局就轄內的汽電共生廠等大型污染源，以及堆置場等逸散污染源、與農業縣的露天燃燒行為等進行聯合稽查。

這次有33家民營汽電共生廠將面臨更積極的稽查與應變，縣市環保局除稽查各汽電共生廠的操作狀況是否符合許可，並會要求加強使用減排藥劑與設施，以減少污染物的排放量。

同時環保署已協調國營會要求中鋼、中龍、中油及台船等國營企業於近日空品不良期間加強降載減排或相關污染防制作為；另外環保署也要求台電公司持續依減煤增氣規畫進行降載，以減少污染排放。經統計近一周內台電所屬台中、興達及民營麥寮等電廠已配合降載50餘次，總降載電量近8億度。

環保署也提醒民眾，為了改善空氣品質，除了政府與事業外，民眾也可以一起盡一份心力。例如不要露天燃燒，改搭大眾運輸來減少車輛的污染，另外在如明日農曆正月初九「天公生」等的民俗節慶中，也可以採取少香少金，或以功代金，以米代金等更環保的方式祭拜，對健康或空氣品質都有好處。環保署表示，去年全國以功代金總金額達5千5百萬元，環保署感謝有越來越多的民眾願意參與這種對環境友善的祭祀方式，也希望響應的人越來越多，讓空氣品質越來越好。

(工商 )