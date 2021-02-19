部立桃園醫院群聚告一段落，疫情有所趨緩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在228以後，會討論是否重啟外國人入境措施，而高鐵開放飲食、自由座還在和交通部確認，下周對外公告。

陳時中表示，228以後，邊境管制上，入境檢附PCR陰性證明的措施會維持，入境檢疫1人1戶、防疫旅館或集中檢疫所的要求也會維持。外國人的重啟入境會討論，而8大類場所戴口罩則會維持。至於高鐵是否開放飲食、自由座，目前還在和交通部做最後確認，下周會對外公告。

(中時 )