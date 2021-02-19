外國人重啟入境討論中 高鐵開放飲食、自由座下周公告 14:362021/02/19 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮官陳時中表示，在228以後，會討論是否重啟外國人入境措施，而高鐵開放飲食、自由座還在和交通部確認，下周對外公告。（圖／記者陳麒全攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 部立桃園醫院群聚告一段落，疫情有所趨緩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在228以後，會討論是否重啟外國人入境措施，而高鐵開放飲食、自由座還在和交通部確認，下周對外公告。 陳時中表示，228以後，邊境管制上，入境檢附PCR陰性證明的措施會維持，入境檢疫1人1戶、防疫旅館或集中檢疫所的要求也會維持。外國人的重啟入境會討論，而8大類場所戴口罩則會維持。至於高鐵是否開放飲食、自由座，目前還在和交通部做最後確認，下周會對外公告。 美議員重提案防台遭中侵略 授權總統動武護台 陳時中自稱桃醫民調第一 柯文哲轉身不願回答 (中時 ) #入境 #外國人 #重啟 #討論 #高鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－資金行情 優選高成長股 04:102021/02/19 全球財經 市場擔憂短期需求 油價周五從高點回落 14:222021/02/19 財經 油價連日大漲 能源類股 將破繭而出 04:102021/02/19 投資理財 遭大陸狠回擊 陳時中笑回4字網批：講幹話 13:102021/02/19 政治 國營事業董總缺 勿淪打賞籌碼 04:102021/02/19 財經焦點 美日印澳四方對話撐緬甸 反對中方片面改變現狀 12:582021/02/19 財經 烏克蘭正妹被逼來台 母淚喊：現在會恨我但以後會謝我 08:312021/02/19 生活 川規拜隨 美日印澳延續四方會談 04:102021/02/19 國際大事 疫後再出發 逾6成台灣零售商家將重啟展店 10:452021/02/19 財經 桃醫今重啟營運 醫護人員：新的開始會更好 15:142021/02/19 生活 資金青睞 原物料股補漲可期 04:102021/02/19 投資理財 生活熱門新聞 媽突將歷年紅包全數歸還 她見金額淚崩：怎不拿去用 - 生活 明天初九天公生 拜對旺整年！8大禁忌別犯了 - 生活 北漂月薪5萬！返鄉炫耀台北生活 他一見表哥卻哭了 - 生活 噁！台南70年老店遭爆回煮客人剩食 衛生局勒令改善 - 生活 明晨12縣市低溫探10度 氣象局曝颱風水氣襲台時間 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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