英國最高法院將在周五對Uber的工人權利問題作出判決，將在零工經濟影響到數以百萬人。

在一件兩名駕駛者引起的案例中，倫敦就業法庭在2016年判決工人應享有最低工資、付薪假日和工作休息時間的權利。Uber對該判決提出上訴，而英國最高法院將在周五(當地時間上午1045)作出判決。Uber駕駛員目前的待遇為自營或自雇工作者。

如果Uber輸掉判決，根據最高法院判決的性質，仍需就業法庭進一步的聽證，需耗費數月來確定細節。Shakespeare Martineau法律事務所說明，這涉及到實際工作時數、這些時數實際的收入，以及確定他們何時是低於最低基本工資的時機，此對法院的行政工作為相當繁瑣的。

在此案件中，總計25名司機組成該案件的團體。Uber在英國有6萬名司機，其中4.5萬名在倫敦地區。

然而Uber的獲勝也將提振數個運輸企業、配送和快遞公司，其使用類似的商業模式，包括諸多食品代購和配送公司如Deliveroo。

零工經濟是讓人們在逐件的基礎上，同時為多個公司工作，此招致工會的批評，認為此為剝削，而企業則視為彈性優點。爭議點在於Uber是否為雇主還是獨立的外包公司。

(時報資訊)