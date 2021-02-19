吳申梅將於4月16日在台北華山Legacy 舉辦「讚聲演唱會」，因許久沒有自己的個人演唱會，她心情緊張也很興奮，也會在三月底左右推出籌備已久的新專輯，並透露除了在演唱會上演唱新歌，歌單囊括國台語歌曲，也設計向歌壇前輩致敬的橋段，歌單包含國台語歌曲；除了準備演唱會演出，吳申梅也指出有規律運動習慣，不怕年後身材走樣，靠著每週在家練3次1小時運動，要將體態維持到最好，演出時呈現服裝最好效果。

去年肺炎疫情肆虐全球，不少歌手演出、新作品計畫都受到影響，同樣是受災戶的歌手吳申梅也坦言也因為疫情被放一段長假，從去年2020一整年到跨年到今年元宵，很多重要的節日本來可以跟歌迷一起度過，後來卻取消了，感到很可惜。如今加入演唱會四月份演出陣容，心情既緊張又興奮，從接下演出的當下，就開始苦惱要唱的曲目，甚至服裝造型已著手討論。讚聲演唱會門票已開賣，購票洽寬宏售票系統。

(中時 )