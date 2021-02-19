長榮大學蔡姓副教授驚傳性侵女同志遭到控訴，案子已被檢察官起訴，長榮大祕書長管美燕表示，校方今天看到報導才知道此事，由於尚未聯繫上蔡姓老師，加上全案已進入司法程序，不便多做評論，但目前也已著手調查，強調若案情屬實，將依照相關規定進行後續處理，做出停聘決定。

針對副教授涉及性侵一案，校方坦言，詳情尚不了解，學校對於教職員工校外言行也不會刻意過問，此案也屬老師校外個人行為，校方不知情，目前正積極查證中，若的確有性侵疑慮，也會按照規定，立刻做出停聘決定。

(中時 )