台南私立長榮大學蔡姓副教授，被1名女同志提告性侵。女方指第2次見面，蔡男即藉故跟她回家，最後又涉嫌趁她吃藥睡覺時，潛入房間性侵得逞。不過，蔡男則強調，雙方曾在台南多處地點約會，2人是男女朋友，也有正常的性關係。檢方根據女方提供的GPS紀錄，認定蔡男所言不實，全案偵結依強制性侵罪嫌提起公訴。

蔡姓副教授的父親則認為，兒子已經40幾歲了，要自己處理感情的事情，「我是相信我的兒子啦！」

檢方起訴指出，2017年5月間，蔡男在PTT 實業坊的Alltogether版發文徵友，女方看到後回文相互認識。同年7月底雙方首度相約見面聊投資，3天後相約第2次見面時，因聊到凌晨，蔡男藉故要求到女方家繼續聊，並借宿該處客廳。

女方指控，蔡男明知她是女同志，卻還趁她服用助眠藥獨自在臥室睡覺時，潛入房間以手指性侵得逞，導致她罹患憂鬱症及創傷後壓力症侯群，生活明顯失序，並有自殘現象。經前任同性伴侶引導下前往醫院求助，並在醫師鼓勵下於2018年3月報告。

偵訊時，蔡男否認性侵，並強調，2人當年6月開始交往後，幾乎天天在女方家同居，也有正常的性關係，2人的約會地點更遍及台南市。直到同年8月女方前伴侶闖入住處，他才得知對方是女同志，最後不歡而散。

由於雙方各說各話，加上女方因嗜好騎單車，且養成以GOOGLE MAP GPS功能紀錄每天蹤跡的習慣，檢方調閱女方手機定位紀錄後，發現2人根本沒有去過蔡男所指的約會地點，加上雙方的臉書也沒有互加好友，全然沒有交往的跡象，因此不採信蔡的說法。

(中時 )