中國大陸是新冠疫情最早爆發國家，還有美國前任總統川普(Donald Trump)發動貿易戰、科技戰等種種制裁措施壓制，但據聯合國統計，大陸依然首度超越美國，成最大外資流入國。前瑞穗證券首席經濟學家沈建光認為，陸有5大優勢，分別是加速開放市場、防疫有成、產業鏈與基礎建設完備、超大內需市場、高技術產業與數位經濟高速發展。

沈建光認為，首先是中國逆勢開放政策贏得全球投資人信心，在川普時代，以美國為首世界有多國採行單邊主義、貿易保護主義，中國卻逆勢開放，簽署RCEP(區域全面經濟夥伴協定)與中歐投資協定，還提出有意願加入日本主導、較受美國影響的CPTPP(跨太平洋全面與進步夥伴協定)，在國內也讓《外商投資法》等法規加速落地，營造較有利引入外資環境。

其次，儘管是疫情首先爆發之處，但也最早控制疫情，及時有效的公共衛生政策與歐美相對寬鬆又猶豫不決的防控手段相比，更加有效，是主要經濟體中唯一能在去年實現GDP(國內生產總值)成長者，為外資持續流入奠定基礎。

在中美關係緊張與川普連串制裁下，原本勞動成本便已經升高的大陸曾出現產業鏈外移，但疫情之下，中國身為世界唯一齊備所有製造業的產業鏈完整和基礎設施良好優勢再次凸顯，不僅生產大量防疫物資，也在許多地區停產之際接過生產工作，提升外資信心。

中國全球最巨大而有潛力的內需市場也是誘因。沈建光指出，從FDI(外國直接投資)結構來看，2006至2019年外資對中國製造業投資確實大幅由55%下滑至25%，但同時對服務業投資也由41%升至68%，此數據背景就是中國內需消費市場擴大、消費轉型升級。中國零售市場成長也很迅速，去年10月甚至一度超過美國成世界最大，一般預估1至2年內中國就會穩居全球最大消費市場。

最後，沈建光認為中國在高技術產業和數位經濟發展方面有後發優勢，傳統上競爭力最強的附加價值低的勞動密集型製造業雖然有外移趨勢，但附加價值高的高技術產業吸引利反而增加。例如韓國巨頭三星雖然在過去幾年陸續關閉在陸的手機裝配、面板、電腦產線，去年反而在中國新增投資54億美元，用於生產記憶體、多層陶瓷電容、鋰電池等高端項目。此外，數位經濟蓬勃，創造許多新模式和企業型態，都可能讓外資認為有大量的投資機會。

(中時新聞網)