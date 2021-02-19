立委蔣萬安日前與洪孟楷、謝衣鳯等多位藍營民代一起健身、打球，而他腳下的一雙「Nike x Sacai VaporWaffle」意外成為焦點，因為該鞋號稱「2020的年度鞋王」，定價5800，如今在網路上已經被炒到破萬，但沒想到這雙鞋竟然成為k蔣的題材，對此，資深媒體人黃光芹看不下去，直言有人這樣打蔣萬安，根本是「時光錯置、小題大作」，豬隊友無誤。

洪孟楷14日在臉書貼文表示，有良好的體魄，才有足夠體力應付每天的挑戰，也才能用盡全力去守護信仰的價值；他邀請多位國民黨民代跟他一起運動，蔣萬安、謝衣鳯、李明賢、徐弘庭、李柏毅、耿葳等人都受邀到場，而蔣萬安腳下的一雙「Nike x Sacai VaporWaffle」鞋子，引發輿論熱議，有人認為蔣不該穿這麼貴的鞋子，有辱蔣家門風，有人則是羨慕蔣萬安荷包有實力。

對此，黃光芹今（19日）在臉書發文表示，蔣萬安不過買了雙萬把塊的鞋（甚至沒有這麼高），一堆人先是怪罪蔣萬安奢侈，立論遭受質疑之後，又抬出「蔣家血統論」來辯護，真是令人啼笑皆非。蔣萬安那雙鞋，不是蔣家專屬，蔣萬安可以買、通告滿檔的李正皓可以買、有興趣的買家都可以買，甚至可以上網競標，與他們姓不姓蔣没關係，跟經濟能力和嗜好有關。

黃光芹認為，蔣萬安姓蔣，其父蔣孝嚴選立委，打出「一張票三世情」，或許難逃享有蔣家殘存「政治利益」的檢視，但絲毫不涉「經濟利益」。蔣萬安若依然是律師，照樣可以買這雙鞋。若只因為姓蔣，連買雙鞋都揹負原罪、都要扯蔣經國、帳全算到蔣萬安頭上，甚至要求複製蔣經國的梅花餐、不准蔣方良開冷氣、穿101套黃夾克和膠鞋。別說萬一蔣萬安哪天真這樣搞，若有哪位政治人物全複製，不令人作嘔才怪！黃光芹狠批，這樣打蔣萬安，根本是「時光錯置、小題大作，以後選戰這樣打的，才是豬大隊友無誤」！

(中時新聞網)