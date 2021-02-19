吳青峰去年11月14、15日在台北雲門劇場舉行《上下冊》演出，兩場限定演出僅400位觀眾得見，引發聽眾「敲碗」敲到破，日前他終於宣布《上下冊》自述概念選輯blue-ray光碟即將出版，把現場演出製作成一本精裝書，除了有他親自撰寫萬言長文，預購還贈送單月連續演出16場、創下legacy現場演出紀錄的《16葉》演唱會DVD，為聽眾送上新年禮物。

青峰在「萬言書」中自我解析關於自己的「綠色迷戀」，從森林到野草叢生的荒地，總是讓他著迷不可自拔，自曝小時候住家旁有塊草地，當時吳媽媽不小心踢到石頭、跌進草叢，年幼的青峰竟在一旁唱起台語兒歌「白翎鷥～車畚箕～車到溪仔墘～跋一倒～抾著兩仙錢～～」，當場被吳媽媽「send tree pay」（台語：呼巴掌），吳媽火大問：「我跌倒你為什麼還唱歌？」小青峰居然回：「這是福氣，就好像摔破東西要說『碎碎平安』一樣。」讓吳媽媽好氣又好笑，只好無奈地牽著兒子回家。

(中時 )