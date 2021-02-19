北市勞動局19日舉行記者會，公布2020整年度違反《勞動基準法》裁罰結果，共有1,393家事業單位遭到裁處，年度總罰鍰金額為1億900多萬元，其中遭罰最多的南山人壽達794萬元，而前12名中，客運業占一半。北市勞動局長陳信瑜呼籲，資方應將勞工視為珍貴資產，而非單純的人力成本！

北市勞動局統計，2020年度累積罰鍰金額前12名，依序為南山人壽（794萬）、遠東航空（462萬）、中興大業巴士（434萬）、光華巴士（376萬）、指南客運（336萬）、大南汽車（262萬）、家樂福（204萬）、東南客運（106萬）、新店客運（106萬）、花旗銀行（102萬）、亞尼克菓子工房（88萬）以及臺鐵局（70萬）。

「捍衛客運司機勞權，是我未來施政的重點之一！」陳信瑜表示，去年因市區客運事故頻傳，司機過勞備受關注，勞動局積極辦理市區客運專案勞檢，在各家業者尚未改善前，罰鍰金額就會不斷累計，因此前12名中有一半是客運業者。

勞動局表示，2020年度違法勞基法受罰的事業單位中，主要違法態樣前3名分別為：《勞動基準法》第24條第1項：平日延長工時未依法給付延長工時工資（355家）；第36條第1項：未依法給予1例1休（248家）；第24條第2項：未依法給予休息日出勤延長工時工資（237家）。

陳信瑜說明，從統計來看，仍有許多事業單位沒依法給予勞工應有的加班費跟假期，也有許多事業單位，認為勞動相關法令非常繁雜，而對法令規定不夠熟悉，或是誤解法規內容，因此造成違法。

「開罰只是手段，輔導才是核心價值！」陳信瑜說，為協助雇主遵守法令，她一上任就推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「臺北市民服務大平台」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

另外，關於南山人壽與家樂福，陳信瑜指出，因遲遲未獲工會同意延長工時與女性夜間工作，所以也不斷累計罰鍰，呼籲這兩家事業單位，應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法。

有關南山人壽因違反勞動法令遭裁罰事宜，南山人壽表示，將虛心檢討持續改善，同時也積極瞭解加班情況研擬相關解決方案，目前已逐步增加人力，明顯改善加班情形。此外，引進線上講座及健康樂活等活動，並舉辦一對一醫師健康諮詢，提供正確預防保健知識，與部門主管共同照顧及關懷員工身心健康。

陳信瑜呼籲，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面！

(工商 )