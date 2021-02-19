美國眾議院議長佩洛西周四表示，眾議院預計在下周結束前、也就是2月底之前，通過眾院版本的1.9兆美元新冠紓困法案。

民主黨人正爭取在3月14日聯邦失業補助與主要失業救濟計畫到期前，讓該黨的提案在國會過關。

佩洛西在記者會上表示，她希望「在下周末某個時候」表決，她並表示，眾議院領導人將就國會基於預算調解，可以在該援助方案納入哪些內容與參議院保持聯繫。預算調解程序可以讓民主黨在沒有共和黨的支持下通過該方案。

由於共和黨人已對這筆龐大的支出表達擔憂，部分共和黨人更已表態支持另一個與疫苖配發資金有關、規模較小的方案，因此民主黨已準備透過預算調解獨力通過該紓困案。

掌控國會兩院與白宮的民主黨表示，共和黨的溫吞之舉恐將造成更多財務上的困難。如果國會未能在未來幾周採取行動，數百萬美國人可能失去失業救濟。

眾院版本的法案納入在2025年以前，將聯邦最低時薪提高到每小時15美元的計畫。參議院議員將判定該提案是否符合管理預算法案的規則，以決定民主黨能否將該加薪案納入立法。

(時報資訊)