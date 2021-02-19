高股息題材吸睛，近期相關ETF也爆量。以中信中國高股息（00882）ETF來說，19日收盤總成交量上衝27,450張，中信投信指出，截至2021年2月18日止，中信中國高股息的規模已經來到67億元，經保費也調降，目前已從0.5％降到0.45％，管理費為0.18％，讓投資人的投資成本更低。

中信中國高股息經理人葉松炫表示，2021年為大陸十四五計劃的首年，根據過往經歷，陸港股市表現都會較佳，尤其是港股部分，由於過去三年港股的表現落後全球，估值相對較低。而港股又可分為新經濟與高股息兩類，新經濟如科技、電商類股等，這些原在海外掛牌的股票紛紛回港二次上市，受到中國內地投資人的歡迎，從今年以來港股通的大幅流入騰訊等個股可以明顯看出趨勢。

葉松炫同時指出，港股中的高股息族群如地產和能源等類股，今年表現同樣亮眼，展望後市，由於今年開始出現通膨議題，而這幾個族群與通膨同向連動，在通膨議題催化下，現在進場的投資人，可望一手掌握資本利得與息收。

投資途徑上，葉松炫表示，儘管台灣複委託可以進行A股與H股的交易，不過單壓個股的風險相對較高，仍建議投資人透過ETF參與，台灣已經有很多陸港股的ETF，交易相對簡單。中信中國高股息（00882）主要布局於金融、地產、能源、原物料等類股，且為目前台灣陸股ETF中唯一的高股息ETF，目前預估追蹤指數今年的股利率可望在6％以上接近7％，使得該檔ETF上市以來獲得台灣投資人的青睞。

(工商 )