遠傳電信19日宣布，自2月22日至2月26日止，在北、中、南共9家門市推出手機及平板免費健診服務，由專業工程師依手機或平板狀況，提供專業建議。

遠傳表示，消費者持安卓手機至遠傳指定健診服務門市，享有32至59項手機功能免費檢查。蘋果手機的用戶則提供37項手機功能免費檢查，若手機或平板無法現場處理需轉送維修中心，所產生的維修費用，遠傳也提供95折優惠。

消費者只要至遠傳9家指定門市完成健診服務，並於該門市打卡按讚，還可獲得精美小禮物。同時，為了讓消費者在疫情期間安心使用手機或維持手機亮麗的外觀，全台遠傳門市皆備有手機消毒機、酒精及鍍膜液等。

另外，遠傳也開賣黃金門號，新年想換個好記、順口又能帶來好運的手機門號，即日起，遠傳信義威秀、台北館前、三重正義北、土城中央、逢甲福星、新竹巨城、台南民生、草屯太平、高雄瑞豐、屏東中華等10家指定門市，申辦遠傳5G 999以上限定資費，就能選頂級黃金門號卡，有5889(我發發久)、9889(就發發久)、9898(就發久發)等超開運、好吉祥門號，並可獲贈限量的預付卡5GB兌換券。

(工商 )