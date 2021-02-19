WWE職業摔角聯盟的腦震盪案件本周被原告送上美國聯邦最高法院，超過50位前選手聯合控告WWE害他們畢生受到「慢性創傷性腦病變」之苦，包括失憶、知覺喪失、神經麻痺。這些幾乎都是退役的選手，主要活躍於上個世紀的80至90年代，近年已有數人過世，由家屬繼續求償。

聯盟的大牌選手一向享有豐厚酬勞，組團提告的主要是B咖選手，其中較知名的包括「超級飛人」史努卡(Jimmy Superfly Snuka)，富士先生(Mr. Fuji)、金剛邦迪(King Kong Bundy)、大老爹V(Big Daddy V)，這幾位已經身故，沒能看到官司的結果。

雙方2018年在巡迴法庭交手，聯邦法官認定「無法證明WWE知道腦震盪可能會造成慢性創傷性腦病變」，駁回選手律師的上訴，還罰他要賠償WWE大約50萬美元訴訟費。不過選手一方堅不放棄，要打到最高法院為止。

慢性創傷性腦病變是很嚴重的事情，美式足球聯盟NFL為此拿出10億美元和解，冰球聯盟NHL也被迫拿出1890萬美元。摔角選手認為，足球與冰球都有穿戴護具，摔角沒有護具，選手每周都要接受拳打腳踢卻沒有被嚴正警告長期比賽的後遺症。

早年職業摔角界較不注重選手安危，也沒有執行藥檢，WWE於是爆發過幾樁嚴重的悲劇。近年WWE嚴格執行藥檢，不許使用器械攻擊頭部，因為器械比起拳腳更不易控制力道。一些較危險的頭部落地招式、飛行中的頭槌都被禁用，對於腦震盪的選手採取更嚴格的療養排程。

(中時新聞網)