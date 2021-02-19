【愛傳媒特約記者吳思賢報導】國民黨主席江啟臣獲美國《時代》雜誌全球版選為未來百大領導人，並點評江為亞洲最古老政黨有史以來最年輕的領導人。熟捻政治傳播的中國文化大學廣告系教授鈕則勳今日於《今日新聞》中撰文指出，江啟臣獲《時代》加持，競選主席連任的主場優勢將更加明顯，特別是相對於可能參選的趙少康及朱立倫，江啟臣作為國民黨有史以來最年輕的領導人，帶領國民黨改革將更具「未來」意象，而這相對優勢更可能符合政黨發展的前瞻路徑。

鈕則勳在文章中指出，《時代》雜誌全球版選為未來百大領導人，並點評江為亞洲最古老政黨有史以來最年輕的領導人，同時深知國民黨須擺脫老齡化的基礎並吸引新一代的選民；而《時代》提到江所稱的「青年將成為我們黨的主要決策者」，更能突顯出江作為黨主席所凸顯及強化的世代交替，從黨主席到重要黨務主管及參與決策層級的年輕化，確實已逐步成為現在進行式。

在文章中鈕則勳也認為，以形象魅力來說，政治資歷豐富的趙、朱當然會被認為比江強，但江以「匍匐前進」的踏實性格，不弄險、不浮誇的操作方式，就算不及趙少康一出手來的具震撼性及大聲量，也不同朱立倫凡事出手前的運籌精算，但反而更讓人覺得這是相對趙、朱二人更沉穩、質樸與中道的路徑，這種區隔性或許會更符合現今社會沉默多數人的胃口與行為模式。所以《時代》會將其選為百大未來領導人，當然也能凸顯出國民黨改革雖然艱辛，但江「苦幹實幹」的印象，確實也受到國際肯定，對江當然是大大加分，或也能形塑一種另類的形象魅力，對開拓選票或許都有助益。

鈕則勳在文章中也指出，江作為黨主席不斷攻堅的「萊豬」議題，不僅符合其「苦幹實幹」的個性特質，更從立院議場不斷杯葛中重塑了國民黨作為在野黨的制衡定位，現今「罷萊委、拚公投」的延續性操作，也多能獲得媒體聚焦、議題延燒、動員地方、鞏固基本盤、進取中間選民的多重效果。而江的按部就班操作萊豬議題，也使趙、朱要在江所設定的議題中取得主動性並不容易，某程度制約了趙及朱相應的政治動作，所以主席選戰，現雖呈現三強鼎立的態勢，但鴨子划水的江啟臣主場優勢已日益明顯。

無獨有偶的是，江還在東吳大學政治系擔任副教授時就於2006年由中央通訊社評選為「台灣十大潛力人物」，現今又獲美國《時代》雜誌全球版選為未來百大領導人，「未來」與「潛力」確已成為江啟臣作為政治人物鮮明的品牌資產。

(中時新聞網)